Военная прокуратура Украины: только в этом году бойцы ВСУ совершили более 5 тыс. преступлений
07:26 01.06.2018
Заявления главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о массовых преступлениях бойцов ВСУ связаны с негласным началом избирательной кампании на Украине. Об этом вчера, 31 мая, на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что военная прокуратура с апреля 2014 года завела уголовные дела на 43 тысячи украинских военных. Также он отметил, что только за неполные пять месяцев 2018 года бойцы ВСУ совершили более 5 тыс. преступлений. "По нашим данным, это даже не полная картина. Просто уголовные дела были заведены на тех, у кого не было возможности откупиться. Озвучены шокирующие даже не в полном объеме данные с одной целью – в Украине негласно стартовала избирательная кампания", - заявил Марочко. "Идет серьезная борьба за право добраться или остаться у так называемого "бюджетного корыта" и ради этого кандидаты готовы на все что угодно, невзирая даже на то, что это приносит вред имиджу их же государства", - пояснил подполковник. Официальный представитель оборонного ведомства Республики напомнил, что подобные действия украинских политиков в 2014 привели к войне в Донбассе, добавив, что "сейчас они могут привести к конфликтам в других регионах Украины". «Донбасс сегодня»
Новости
- 08:34 01.06.2018
- Росконтроль: уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%
- 08:23 01.06.2018
- Сегодня вступает в силу закон о борьбе с нелегальным распространением SIM-карт
- 08:12 01.06.2018
- Нефтяные компании пообещали правительству остановить рост цен на бензин и дизельное топливо
- 08:00 01.06.2018
- Пользователи соцсетей поймали СБУ на подлоге в деле Бабченко
- 07:49 01.06.2018
- Трамп начал торговую войну с Евросоюзом
- 07:36 01.06.2018
- 1 июня в ДНР пройдет акция "Ангелы" в память о погибших детях Донбасса
- 07:12 01.06.2018
- Медведев и премьеры стран СНГ обсудят взаимодействие в энергетике, инновациях и экологии
- 07:00 01.06.2018
- Путин и наследный принц Абу-Даби подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и ОАЭ
- 23:30 31.05.2018
- Стали известны имена некоторых министров нового правительства Италии
- 23:19 31.05.2018
- Юрист Джузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать