Пользователи соцсетей поймали СБУ на подлоге в деле Бабченко
08:00 01.06.2018
Пользователи соцсетей обнаружили «копипаст» в предъявленном СБУ «досье киллера» российского журналиста Аркадия Бабченко. Документы, размещенные СБУ у себя на сайте как доказательство сбора информации киллерами об Аркадии Бабченко, вызвали насмешку пользователей. «Это фрагмент «досье», которое передали «киллеру» на Бабченко. С сайта СБУ. А видите там написано «либо просто кинуть на телефон»? СБУшные селюки банально скопипастили это из одного из постов Бабченко», — написал юрист Илья Ремесло. При этом в СБУ утверждали, что следившие за Бабченко собрали в досье «закрытую информацию — номера счетов, копии паспортов». Подробнее - ИА EADaily
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