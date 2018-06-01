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Новости

Пользователи соцсетей поймали СБУ на подлоге в деле Бабченко

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08:00 01.06.2018

Пользователи соцсетей обнаружили «копипаст» в предъявленном СБУ «досье киллера» российского журналиста Аркадия Бабченко. Документы, размещенные СБУ у себя на сайте как доказательство сбора информации киллерами об Аркадии Бабченко, вызвали насмешку пользователей.

«Это фрагмент «досье», которое передали «киллеру» на Бабченко. С сайта СБУ. А видите там написано «либо просто кинуть на телефон»? СБУшные селюки банально скопипастили это из одного из постов Бабченко», — написал юрист Илья Ремесло. При этом в СБУ утверждали, что следившие за Бабченко собрали в досье «закрытую информацию — номера счетов, копии паспортов». Подробнее - ИА EADaily

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