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Новости

Нефтяные компании пообещали правительству остановить рост цен на бензин и дизельное топливо

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08:12 01.06.2018

Нефтяные компании пообещали правительству остановить рост цен на бензин и дизельное топливо. Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ на заседании с ними сообщил о снижении акцизов до 1 июля. Эксперты полагают, что рост цен на бензин остановится и при давлении властей они могут даже немного снизиться. Однако продолжение налогового маневра правительства и отсутствие защитного механизма говорят о том, что в дальнейшем цены на топливо в России будут расти, считают они. ИА EADaily

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