Нефтяные компании пообещали правительству остановить рост цен на бензин и дизельное топливо
08:12 01.06.2018
Нефтяные компании пообещали правительству остановить рост цен на бензин и дизельное топливо. Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ на заседании с ними сообщил о снижении акцизов до 1 июля. Эксперты полагают, что рост цен на бензин остановится и при давлении властей они могут даже немного снизиться. Однако продолжение налогового маневра правительства и отсутствие защитного механизма говорят о том, что в дальнейшем цены на топливо в России будут расти, считают они. ИА EADaily
Новости
- 08:34 01.06.2018
- Росконтроль: уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%
- 08:23 01.06.2018
- Сегодня вступает в силу закон о борьбе с нелегальным распространением SIM-карт
- 08:00 01.06.2018
- Пользователи соцсетей поймали СБУ на подлоге в деле Бабченко
- 07:49 01.06.2018
- Трамп начал торговую войну с Евросоюзом
- 07:36 01.06.2018
- 1 июня в ДНР пройдет акция "Ангелы" в память о погибших детях Донбасса
- 07:26 01.06.2018
- Военная прокуратура Украины: только в этом году бойцы ВСУ совершили более 5 тыс. преступлений
- 07:12 01.06.2018
- Медведев и премьеры стран СНГ обсудят взаимодействие в энергетике, инновациях и экологии
- 07:00 01.06.2018
- Путин и наследный принц Абу-Даби подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и ОАЭ
- 23:30 31.05.2018
- Стали известны имена некоторых министров нового правительства Италии
- 23:19 31.05.2018
- Юрист Джузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать