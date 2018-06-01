Сегодня вступает в силу закон о борьбе с нелегальным распространением SIM-карт

08:23 Источник: Эхо Москвы

Согласно новой норме, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в автоматизированную систему расчётов. Этот закон бессмысленен и нанесёт вред, как пользователям, так и операторам. Такое мнение «Эху» высказал исполнительный директор общества защиты интернета. Климарев также добавил, что это существенно увеличит нагрузку на салоны связи.