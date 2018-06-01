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Новости

Росконтроль: уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%

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08:34 01.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами Союза потребителей «Росконтроль».

Эксперты проверили 59 образцов продукции, из которых 38 сыров попали в черный список организации. Проверка проходила в самом популярном ценовом сегменте: от 270 до 450 рублей за килограмм. Кроме того, «Росконтроль» выявил, что 11 из 15 торговых сетей, в которых проводились проверки, торгуют фальсификатом. По информации «Росконтроля», половина фальсифицированной продукции имеет высокое содержание трансжиров и является опасной для здоровья.

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