Росконтроль: уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%
08:34 01.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами Союза потребителей «Росконтроль». Эксперты проверили 59 образцов продукции, из которых 38 сыров попали в черный список организации. Проверка проходила в самом популярном ценовом сегменте: от 270 до 450 рублей за килограмм. Кроме того, «Росконтроль» выявил, что 11 из 15 торговых сетей, в которых проводились проверки, торгуют фальсификатом. По информации «Росконтроля», половина фальсифицированной продукции имеет высокое содержание трансжиров и является опасной для здоровья.
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