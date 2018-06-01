Малайзия: вина России в крушении "Боинга" в Донбассе не доказана

08:43 Источник: Lenta.ru

Россию нельзя считать виновной в уничтожении пассажирского «Боинга», потерпевшего крушение над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил министр транспорта Малайзииизданию ChannelNews Asia.

«Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию», — сказал он, отметив, что все последующие действия будут совершаться только на основе доказательств с учетом дипломатических отношений между двумя странами.

В то же время, как передает Newsru.com , правительство Нидерландов допускает, что Украина может быть привлечена к ответственности в связи с крушением малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом, как передает издание Parool, заявил министр иностранных дел Нидерландов

Во время дебатов в парламенте королевства обратили внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство на юго-востоке страны, где проходили боевые действия.