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Малайзия: вина России в крушении "Боинга" в Донбассе не доказана

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08:43 01.06.2018 Источник: Lenta.ru

Россию нельзя считать виновной в уничтожении пассажирского «Боинга», потерпевшего крушение над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок изданию ChannelNews Asia.

«Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию», — сказал он, отметив, что все последующие действия будут совершаться только на основе доказательств с учетом дипломатических отношений между двумя странами.

В то же время, как передает Newsru.com, правительство Нидерландов допускает, что Украина может быть привлечена к ответственности в связи с крушением малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом, как передает издание Parool, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Во время дебатов в парламенте королевства обратили внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство на юго-востоке страны, где проходили боевые действия.

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