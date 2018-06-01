Абрамович свернул строительство в Лондоне нового стадиона для "Челси"

08:48 Источник: NEWSru.com

Принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу лондонский футбольный клуб "Челси" заморозил на неопределенный срок планы по проекту строительства нового стадиона, сообщается на официальном сайте команды

"Футбольный клуб "Челси" объявляет о приостановке проекта строительства своего нового стадиона. Никаких дальнейших подготовительных проектных работ проведено не будет. Клуб не установил никаких временных рамок для пересмотра данного решения. Решение было принято в связи с неблагоприятным инвестиционным климатом", - говорится в заявлении.