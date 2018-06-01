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Нидерланды могут привлечь Украину к ответственности, как причастную к уничтожению "Боинга"

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09:00 01.06.2018 Источник: Lenta.ru

Нидерланды не исключают возможность привлечения Украины к ответственности за причастность к уничтожению пассажирского «Боинга». Об этом заявил в четверг глава МИД страны Стеф Блок, пишет газета Het Parool.

В ходе дебатов в парламенте прозвучало утверждение, что Киев виновен в том, что не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий. Блок ответил, что в настоящее время отсутствует правовая база для обвинения. При этом министр отметил, что не исключает варианта, при котором Украину могут привлечь к ответственности, но считает это возможным в отдаленной перспективе.

31 мая министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что Россию нельзя считать виновной в падении лайнера. «Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию», — сказал он. Lenta.Ru 

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