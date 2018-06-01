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В России могут запретить продажу недостроенного жилья

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09:32 01.06.2018 Источник: Ведомости

30 мая вечером президент России Владимир Путин обсудил закон о долевом строительстве с чиновниками правительства и застройщиками, рассказали «Ведомостям» несколько близких к участникам совещания человек. Девелоперы пытались добиться смягчения требований. Но получилось наоборот: регулирование будет еще жестче. У президента сформированная позиция уходить от долевого строительства, говорит один из собеседников «Ведомостей». 

Законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 г. Но президент требовал сделать это раньше, чуть ли не в этом году, указывает он. Обсуждалась и возможность с 2020 г. продавать только готовое жилье, добавляет он. Близкий к другому участнику совещания человек подтверждает: через два года власти могут запретить продажу недостроенного жилья.

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