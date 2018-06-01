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Премьер Грузии отказался уходить в отставку по требованию протестующих

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10:20 01.06.2018 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что отказывается покидать свой пост по требованию участников протеста, которые митингуют в центре грузинской столицы. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Как только я буду убежден, что моя отставка принесет даже небольшую пользу стране, то я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации, это не то время. Для меня важнее сохранить стабильность в стране и как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество», — говорится в заявлении Квирикашвили.

Чиновник подчеркнул, что МВД Грузии снова начнет расследование дела об убийстве двух подростков, которое послужило причиной протестов в стране. Квирикашвили отметил, что он будет принимать участие в расследовании и лично проконтролирует его ход. Он также добавил, что родственники подростков получат всю информацию о продвижении расследования.

Ранее сообщалось, что участники протестов в Грузии потребовали отставки правительства. Газета.Ru

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