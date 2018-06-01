США не присоединились к соглашению об обмене налоговой информацией
11:20 01.06.2018 Источник: Газета.Ru
Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что США не присоединились к многостороннему соглашению, предполагающему обмен налоговой информацией. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».
По словам Аксакова, соглашение об обмене налоговой информацией с Россией заключили более 70 стран, но не США.
«Хотя сами везде шумят, кричат, призывают, что надо бороться с отмыванием капиталов, полученных преступным путем, однако реальными действиями, к сожалению, не способствуют этому», — заявил Аксаков.
Он добавил, что американская сторона может прийти в любую европейскую страну и «ограничить ее суверенитет». Аксаков не уточнил, какая юрисдикция будет следующей.
Ранее сообщалось, что на Кипре сотрудники compliance-отделов стали требовать от граждан России, владеющих счетами в кредитно-денежных организациях, объяснить причины транзакций за последние 15 лет после визита представителей американского минфина на остров.
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