Федеральная палата адвокатов проведет "День бесплатной юридической помощи"

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Как пояснил «НГ» исполнительный вице-президент ФПА Андрей Сучков, «в настоящее время адвокаты участвуют в различных акциях по оказанию бесплатной юрпомощи, которые проводят государственные органы, общественные организации, политические партии». Однако, несмотря на то, что всю основную работу в этом случае выполняют адвокаты – все эти акции проходят под чужим, «неадвокатским брендом». Также он рассказал, что в нынешнем мероприятии будут задействованы и юристы без адвокатского статуса. «Уже есть сведения о намерении принять в нем участие общественных организаций юристов. Ожидается, что в этот день бесплатные юридические консультации гражданам будут оказывать подавляющее часть из почти 80-тысячной армии российских адвокатов». А в отличии от государственной программы оказания БЮП, где помощь оказывается лишь ограниченному кругу лиц и строго по определенной тематике случаев, отметил эксперт, « в этот день советы получит любой обратившийся без ограничения и по любой отрасли права».

Сегодня, 1 июня Федеральная палата адвокатов (ФПА) проведет «День бесплатной юридической помощи» - об этом попросили сами региональные палаты. Мероприятие пройдет впервые, но представители ФПА планируют сделать его ежегодным и приурочить ко дню российской адвокатуры.