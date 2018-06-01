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Новости

На Украине будут охранять 30 человек, которые "могут стать жертвами российских спецслужб"

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12:32 01.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Киев возьмёт под охрану 30 человек, которые могут стать жертвами российских спецслужб. Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «1+1». По его словам есть список, и все люди, в нём перечисленные получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть.

Кто конкретно входит в этот список, Генпрокурор не уточнил. Эхо Москвы

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