Песков назвал ситуацию вокруг инсценировки убийства Бабченко "развесистой клюквой"
13:00 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "развесистой клюквой" ситуацию вокруг инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко и обвинений в адрес России в якобы причастности к этой истории.
"Не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, но вся эта история, все вот эти показания, являются ни чем иным, как развесистой клюквой. Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут", - сказал Песков журналистам.
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