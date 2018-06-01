Песков назвал ситуацию вокруг инсценировки убийства Бабченко "развесистой клюквой"

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Россииназвал "развесистой клюквой" ситуацию вокруг инсценировки убийства журналистаи обвинений в адрес России в якобы причастности к этой истории."Не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, но вся эта история, все вот эти показания, являются ни чем иным, как развесистой клюквой. Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут", - сказал Песков журналистам.