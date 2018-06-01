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Новости

СМИ рассказали, почему Зидан ушел из "Реала"

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13:05 01.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Испании сообщили причину ухода Зинедина Зидана из «Реала». 45-летний специалист ушёл с поста главного тренера 31 мая после двух лет работы с командой.

По информации испанской прессы, Зидан не смог найти общий язык с президентом «Реала» Флорентино Пересом по вопросам трансфера. В частности, тренера беспокоил вероятный обмен Криштиану Роналду и Гарета Бэйла на Неймара и Роберта Левандовски.  Говорит Москва

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