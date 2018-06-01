СМИ рассказали, почему Зидан ушел из "Реала"
13:05 01.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Испании сообщили причину ухода Зинедина Зидана из «Реала». 45-летний специалист ушёл с поста главного тренера 31 мая после двух лет работы с командой.
По информации испанской прессы, Зидан не смог найти общий язык с президентом «Реала» Флорентино Пересом по вопросам трансфера. В частности, тренера беспокоил вероятный обмен Криштиану Роналду и Гарета Бэйла на Неймара и Роберта Левандовски. Говорит Москва
Новости
- 13:00 01.06.2018
- Песков назвал ситуацию вокруг инсценировки убийства Бабченко "развесистой клюквой"
- 12:32 01.06.2018
- На Украине будут охранять 30 человек, которые "могут стать жертвами российских спецслужб"
- 12:24 01.06.2018
- Федеральная палата адвокатов проведет "День бесплатной юридической помощи"
- 12:20 01.06.2018
- На Крымском мосту впервые произошло ДТП
- 12:05 01.06.2018
- Улюкаев обжаловал приговор в президиум Мосгорсуда
- 12:00 01.06.2018
- CNN отказался опровергнуть материал о сексуальных домогательствах Моргана Фримена
- 11:32 01.06.2018
- Излишки российского урожая зерна 2017 года пойдут на гуманитарную помощь
- 11:20 01.06.2018
- США не присоединились к соглашению об обмене налоговой информацией
- 11:05 01.06.2018
- В белорусской школе беспилотник заменил первоклашку на последнем звонке
- 11:00 01.06.2018
- Подозреваемый в организации покушения на Бабченко заявил, что работал на контрразведку Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать