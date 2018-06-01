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Новости

Депутаты отправили в отставку правительство Испании

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13:20 01.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Впервые в истории Испании депутаты парламента выразили вотум недоверия действующему правительству. Теперь премьер-министром страны вместо лидера правоцентристской Народной партии (НП) Мариано Рахоя станет социалист Педро Санчес. Он уже пообещал наладить диалог с властями Каталонии, а также провести досрочные выборы. Между тем члены правившей до сегодняшнего дня Народной партии предупреждают, что теперь Испанию ждет период нестабильности. Коммерсантъ

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