Вышинский обратился к Порошенко с заявлением о выходе из гражданства Украины

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина"отныне считает себя исключительно гражданином России. Об этом он заявил в пятницу во время рассмотрения в суде Херсона апелляции на его арест."Я обращаюсь к президенту Петру Порошено о выходе из гражданства Украины и прошу передать это заявление в администрацию президента. С этой минуты считаю себя только гражданином РФ".