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Новости

Из немецкого зоопарка сбежали львы и тигры

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15:00 01.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Крупные хищники оказались на свободе в Германии, после того как в зоне подтопления оказался зоопарк. Инцидент произошел в городе Люнебахе.

Как передает BBC News, власти предупредили горожан о том, чтобы они не показывались на улицах, пока идет операция по отлову двух тигров, двух львов и ягуара.

Зверинец, который принадлежит частному лицу, также покинул медведь, но его уже нейтрализовали, добавляет AFP.  Росбалт

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