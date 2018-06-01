Из немецкого зоопарка сбежали львы и тигры
15:00 01.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Крупные хищники оказались на свободе в Германии, после того как в зоне подтопления оказался зоопарк. Инцидент произошел в городе Люнебахе.
Как передает BBC News, власти предупредили горожан о том, чтобы они не показывались на улицах, пока идет операция по отлову двух тигров, двух львов и ягуара.
Зверинец, который принадлежит частному лицу, также покинул медведь, но его уже нейтрализовали, добавляет AFP. Росбалт
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