Арабский язык в Швеции занял второе место по распространенности

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арабский язык стал вторым по распространенности в Швеции после шведского из-за притока большого числа мигрантов. Об этом в электронной версии газеты "Свенска дагбладет" пишет шведский лингвист"В отношении языков в Швеции была пройдена историческая веха: теперь арабский является вторым наиболее распространенным родным языком Швеции", - отмечает он. При этом арабский вытеснил со второго места финский язык, пишет Парквалль.В последние годы в Швецию приехали десятки тысяч мигрантов с Ближнего Востока. В 2015 году страна приняла 163 тыс. беженцев, в последующие два года - соответственно 29 и 26 тыс. человек.Данные, полученные Паркваллем, не являются официальными, поскольку на государственном уровне Швеция не ведет такой статистики, считая подобные подсчеты оскорбительными для этнических групп, населяющих страну.