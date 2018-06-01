0
0
299
Новости

В Венесуэле ввели бесплатный проезд в метро из-за отсутствия бумаги для билетов

Добавить в избранное

17:12 01.06.2018 Источник: Газета.Ru

Власти Венесуэлы открыли бесплатный проезд в метрополитене Каракаса из-за отсутствия в стране бумаги для печати проездных билетов, сообщает Reuters.

Уточняется, что всего 53 станции метро Каракаса опустили турникеты и стали впускать пассажиров бесплатно. «Ездят бесплатно, потому что не из чего делать билеты», — рассказал сотрудник одной из станций метр. Власти страны пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция страны виновата в отсутствии бумаги для печати газет. Он также добавил, что отдал распоряжение министру связи Хорхе Родригесу создать в Венесуэле предприятие по производству бумаги. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 01.06.2018
Более тысячи девочек в РФ ежегодно подвергаются "женскому обрезанию"
0
301
17:00 01.06.2018
Арабский язык в Швеции занял второе место по распространенности
0
323
16:12 01.06.2018
"Нафтогаз" намерен поднять тариф на транзит российского газа
0
595
16:00 01.06.2018
Ярославский губернатор отказал в прошении о помиловании экс-мэра Урлашова
0
428
15:32 01.06.2018
В МВД РФ опровергли данные СМИ о 1,5 млн недействительных паспортов россиян
0
558
15:12 01.06.2018
В Уганде установили налог на пользование соцсетями
0
548
15:00 01.06.2018
Из немецкого зоопарка сбежали львы и тигры
0
660
14:32 01.06.2018
В развлекательной комнате ТЦ в Иркутске восемь детей получили ожоги
0
638
14:12 01.06.2018
Работников "Саратовских авиалиний" в пяти регионах уволят из-за закрытия компании
0
594
14:00 01.06.2018
Вышинский обратился к Порошенко с заявлением о выходе из гражданства Украины
0
802

Возврат к списку