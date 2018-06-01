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В США безработица снизилась до рекорда, а зарплаты растут

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18:16 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество рабочих мест в США продолжает расти - в мае оно увеличилось на 223 тысячи, а уровень безработицы сократился до 3,8%, продолжая второй месяц подряд оставаться самым низким с 2000 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Бюро трудовой статистики при Министерстве труда США.

В последний раз безработица была в США на уровне 3,8% в апреле 2000 года, в позапрошлом месяце текущего года она составляла 3,9%. На протяжении последних шести месяцев безработица в стране оставалась на уровне 4,1%. Если данная тенденция продолжится, то этот показатель, по прогнозам властей, в текущем году может достигнуть 3,7% впервые с 1969 года.

По данным бюро, средняя почасовая заработная плата в стране продолжает медленно расти и увеличилась на 2,7% по сравнению с маем прошлого года. Правящая Республиканская партия ожидала существенный рост заработной платы после принятия налоговой реформы в конце 2017 года.

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