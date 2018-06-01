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Новости

США и Куба восстановили прямое почтовое сообщение

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18:58 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямое почтовое сообщение между Кубой и США, не осуществлявшееся на протяжении нескольких десятилетий, восстановлено. Об этом сообщила в пятницу государственная компания "Почта Кубы".

Прямой обмен почтовой корреспонденцией между двумя странами был приостановлен в 1968 году после того, как в одной из посылок, отправленных в Гавану из Нью-Йорка, взорвалась бомба. С тех пор почтовое сообщение между США и Кубой осуществлялось только через третьи страны, в основном через Мексику и Канаду.

В марте 2016 года прямой обмен корреспонденцией между двумя странами был восстановлен в пилотном режиме в рамках процесса нормализации отношений, запущенного Гаваной и Вашингтоном в конце 2014 года. Письма и посылки доставлялись чартерными рейсами американской авиакомпании IBC Airways ("Ай-би-си эйруэйз").

Теперь же, по окончании пилотного проекта, почтовое сообщение между Кубой и США стало осуществляться посредством регулярных коммерческих рейсов.

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