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Новости

Украинские послы, комментируя "смерть" Бабченко, говорят, что так Украина борется с Россией

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19:15 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины дал указание дипломатическим представительствам страны выступить с разъяснениями в связи с организованной спецслужбами инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

В пятницу украинские посольства в Австрии, Аргентине, Великобритании, Грузии и Франции распространили комментарии, в которых попытались как-то объяснить произошедшее.

Так, посол Украины в Австрии Александр Щерба принес извинения тем, "кто оплакивал Бабченко в день его "смерти". Вместе с тем он объяснил избранный СБУ сценарий необходимостью выйти "на истинного заказчика", пишет УНН.

Украинский представитель в Грузии объяснил произошедшее "гибридной войной" с Россией, которая, по словам дипломата, "требует нестандартных методов противодействия". "Другого способа для раскрытия спланированного Россией покушения на убийство Бабченко, кроме как проведения операции в режиме абсолютной секретности, не существовало", - уверял представитель Киева. Аналогичные объяснения содержатся и в других комментариях.

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