Министр торговли Франции предположил, что на саммите G7 США будет одиноко

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рискуют оказаться в одиночестве на саммите G7 в Канаде из-за своей торговой политики. Такое мнение высказал в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, прибывший в Канаду для подготовки к предстоящему совещанию, которое пройдет 8-9 июня.

"Встреча "Большой семерки" в Канаде - это скорее встреча в формате "шесть плюс один", - заметил он. - США выступают сейчас против всех и создают риск экономической дестабилизации на планете".

По мнению французского министра, слова которого передало агентство Франс Пресс (АФП), "европейцы ничего не добьются, если проявят слабость". "Президент США никогда не будет относиться с уважением к слабости европейцев", - сказал Ле Мэр перед встречей с американским коллегой Стивеном Мнучиным.