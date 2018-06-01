Елена Трегубова опубликовала новую политическую книгу

21:28 Источник: НГ-Online

Как стало известно «НГ», автор скандального политического романа «Байки кремлевского диггера» Елена Трегубова опубликовала новую книгу - «Искушение Флориана», под псевдонимом Lena Swann, - на этот раз с мини-романами. Всего в книге 7 новелл, три из них — посвящены России - «Майдан», «Взаимность» и «Без памяти» - крайне политизированного бэкграунда. «Я придумала свой собственный личный жанр: «маленькие романы», - как «маленькие трагедии» Пушкина», - сообщила Трегубова.

Автор рассказала «НГ» о содержании рассказов. По ее словам, «Искушение Флориана» - это философско-богословская новелла, крайне неожиданная и необычная для сегодняшней литературы. «Эта книга - духовная. Главная тема - которая пронизывает все новеллы - это поиск Бога», - пояснила Трегубова. В «Майдане» действие проходит в 2014 году, - центром повествования служит мировоззренческий спор, главная героиня - старенькая русская эмигрантка, либеральных взглядов, профессор Сорбонны, живущая в Париже, дискутирует с молодой племянницей из Москвы, - которая поддерживает нынешнюю российскую власть. В новелле «Взаимность» изображены наши дни, в ней героиня на глазах меняет политическую ориентацию, если в начале новеллы она даже слушает «Эху Москвы», - то потом кардинально меняет свои взгляды. В новелл «Без памяти» действие происходит тоже сегодня. Главная героиня - эмигрантка, уехавшая из России после присоединение Крыма в Эстонию. Героиня вспоминает юность - 1990-ый год, - надежды на крушение диктатуры, - и, увы, приходит к выводу, что круг замкнулся, что попытка изменить Россию провалилась.

По словам Трегубовой, никто из российских издателей издать книгу не решился. Книга вышла в виртуальном издательстве «Ridero».

Дарья Гармоненко