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Запад решил притормозить в Совбезе ООН свою резолюцию по Сирии

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21:45 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны отказались от продвижения в Совете Безопасности ООН своего проекта резолюции, который охватывает все три аспекта сирийского урегулирования - политический процесс, гуманитарную ситуацию и химическое разоружение страны. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю начала председательства России в Совбезе.

"В данный момент его (проект резолюции - прим. ТАСС) никто не продвигает. Его упоминали, но он никогда даже полуофициально не рассматривался. Я не считаю, что сейчас правильное время для принятия подобной резолюции, и я думаю, что мои коллеги в какой-то момент со мной согласились", - сказал дипломат.

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