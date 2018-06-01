Запад решил притормозить в Совбезе ООН свою резолюцию по Сирии
21:45 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны отказались от продвижения в Совете Безопасности ООН своего проекта резолюции, который охватывает все три аспекта сирийского урегулирования - политический процесс, гуманитарную ситуацию и химическое разоружение страны. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю начала председательства России в Совбезе.
"В данный момент его (проект резолюции - прим. ТАСС) никто не продвигает. Его упоминали, но он никогда даже полуофициально не рассматривался. Я не считаю, что сейчас правильное время для принятия подобной резолюции, и я думаю, что мои коллеги в какой-то момент со мной согласились", - сказал дипломат.
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