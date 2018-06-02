Лукашенко пригрозил закрыть границу с РФ
08:40 02.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Александр Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией. Он выразил недоумение присутствием там российских пограничников.
«Они сами не понимают, чего хотят и что они там делают», — сказал лидер союзной республики. «Пусть определяются. Определятся – нам не проблема ответить. Если они хотят закрыть границу, пожалуйста. Закроют – мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — приводит слова президента Белоруссии агентство БелТА.
В январе прошлого года ФСБ России установило пограничную зону на границе с Белоруссией. В Минске тогда это решение раскритиковали. Эхо Москвы
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