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Лукашенко пригрозил закрыть границу с РФ

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08:40 02.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Александр Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией. Он выразил недоумение присутствием там российских пограничников. 

«Они сами не понимают, чего хотят и что они там делают», — сказал лидер союзной республики. «Пусть определяются. Определятся – нам не проблема ответить. Если они хотят закрыть границу, пожалуйста. Закроют – мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — приводит слова президента Белоруссии агентство БелТА. 

В январе прошлого года ФСБ России установило пограничную зону на границе с Белоруссией. В Минске тогда это решение раскритиковали. Эхо Москвы

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