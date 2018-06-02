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Вучич объяснил отказ признать Крым российским

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09:00 02.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент Сербии объяснил отказ признать Крым российским. «Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косова», — заявил Александр Вучич в интервью французской газете Le Monde.

Одновременно он отметил, что из постоянных членов Совета Безопасности ООН только Китай и Россия не признали независимость Косова. «Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — сказал президент Сербии.

Крым стал российской территорией после проведённого на полуострове референдума. Итоги этого голосования не признали многие страны мира. Говорит Москва

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