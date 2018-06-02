На Украине сочли унизительным отчет перед послами G7
10:00 02.06.2018 Источник: Lenta.ru
Отчет генпрокурора Украины Юрия Луценко и главы Службы безопасности Василия Грицака перед послами стран «Большой семерки» о целях спецоперации с российским журналистом Аркадием Бабченко — недопустим. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.
«Подобные отчеты, как по мне, недопустимы, ведь они унижают наше государство и демонстрируют наличие элементов внешнего управления. Считаю, что Украина должна спросить у этих иностранцев: почему их страны не соблюдают гарантий, данных нашей стране в рамках Будапештского меморандума?» — заявил Мосийчук.
По его мнению, Украина имеет полное право любым способом защищаться от иностранных спецслужб и террористов, и отчитываться об этом ни перед кем не обязана. Lenta.Ru
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