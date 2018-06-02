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РЕН ТВ проведет фестиваль, посвященный сериалу "Игра престолов"

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10:30 02.06.2018 Источник: НГ-Online

Фестиваль, посвященный одному из главных культовых сериалов десятилетия "Игра престолов", проведет сегодня телеканал РЕН ТВ. Мероприятие предваряет показ всех семи вышедших на сегодняшний день сезонов, который РЕН ТВ запускает с 3 июня. 

Фестиваль пройдет сразу в четырех городах: Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске и Перми. Поклонникам сериала предложат побороться за Железный трон Вестероса, посетить различные мастер-классы и получить тематические призы, а также сфотографироваться с героями полюбившейся телесаги. В Москве фестиваль состоится в парке Победы на Поклонной горе. Посетителей ждут не только полное погружение в атмосферу популярной «Игры престолов», но и бесплатные концерты звезд. В Москве фестиваль состоится в Парке Победы, который находится на Поклонной Горе, где на сцене выступят Вячеслав Бутусов и группы «КняZz», «Ундервуд» и «Калинов мост».

Трансляция сериала начнется на следующий день после фестиваля. Планируется показывать "Игру престолов" каждое воскресенье, по сезону за день.

Вера Цветкова

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