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Первый коммерческий пуск Falcon Heavy планируется на конец 2018 года

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12:30 02.06.2018 Источник: REGNUM

Американская космическая корпорация SpaceX собирается провести первый коммерческий пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy в период с декабря 2018 по январь 2019 года. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает портал SpaceNews.

Предполагается, что в ходе первого коммерческого пуска ракеты-носителя Falcon Heavy на орбиту будет выведен телекоммуникационный спутник компании Arabsat. Для такой внушительной ракеты это довольно маленькая полезная нагрузка.

Точная дата первого коммерческого пуска пока не установлена.

Также известно, что перед этим стартом SpaceX планирует запустить Falcon Heavy с грузом для американских ВВС.

Напомним, впервые тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала в феврале 2018 года с космодрома на мысе Канаверал. Ракета вывела на орбиту довольно странный груз — легковой автомобиль Tesla Roadster. Глава SpaceX Илон Маск безуспешно пытался использовать первый старт Falcon Heavy для вывода какой-нибудь полезной нагрузки на орбиту, но никто их потенциальных клиентов не согласился.  ИА REGNUM

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