Солдаты Израиля застрелили пытавшегося наехать на них на автомобиле палестинца
15:00 02.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские солдаты застрелили в субботу палестинца, пытавшегося совершить на них наезд на автомобиле на перекрестке в районе крупного палестинского города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба ВС Израиля в распространенном коммюнике.
"Некоторое время назад в районе Хеврона террорист попытался совершить наезд на израильских солдат на своем автомобиле, - говорится в документе. - В ответ военнослужащие открыли огонь, в результате чего нападавший был убит".
С израильской стороны пострадавших нет.
Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.
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