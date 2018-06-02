Солдаты Израиля застрелили пытавшегося наехать на них на автомобиле палестинца

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские солдаты застрелили в субботу палестинца, пытавшегося совершить на них наезд на автомобиле на перекрестке в районе крупного палестинского города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба ВС Израиля в распространенном коммюнике."Некоторое время назад в районе Хеврона террорист попытался совершить наезд на израильских солдат на своем автомобиле, - говорится в документе. - В ответ военнослужащие открыли огонь, в результате чего нападавший был убит".С израильской стороны пострадавших нет.Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.