0
0
322
Новости

Солдаты Израиля застрелили пытавшегося наехать на них на автомобиле палестинца

Добавить в избранное

15:00 02.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские солдаты застрелили в субботу палестинца, пытавшегося совершить на них наезд на автомобиле на перекрестке в районе крупного палестинского города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба ВС Израиля в распространенном коммюнике.

"Некоторое время назад в районе Хеврона террорист попытался совершить наезд на израильских солдат на своем автомобиле, - говорится в документе. - В ответ военнослужащие открыли огонь, в результате чего нападавший был убит".

С израильской стороны пострадавших нет.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:00 02.06.2018
Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов
0
441
13:00 02.06.2018
В "список жертв" организатора "убийства" Бабченко вошли еще 2 известных журналиста Украины
0
715
12:30 02.06.2018
Первый коммерческий пуск Falcon Heavy планируется на конец 2018 года
0
773
12:00 02.06.2018
Глава Пентагона заявил, что с РФ и Китаем лучше сотрудничать, чем конкурировать
0
756
11:30 02.06.2018
В ЕС предлагают отразить проникновение РФ в страны "восточного фланга"
0
846
11:00 02.06.2018
Вьетнам не собирается размещать иностранные военные базы на своей территории
0
738
10:30 02.06.2018
РЕН ТВ проведет фестиваль, посвященный сериалу "Игра престолов"
0
661
10:00 02.06.2018
На Украине сочли унизительным отчет перед послами G7
0
1305
09:30 02.06.2018
Канада обратится в ВТО из-за пошлин США
0
774
09:00 02.06.2018
Вучич объяснил отказ признать Крым российским
0
1627

Возврат к списку