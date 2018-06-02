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Новости

Названа отрасль, работники которой зарабатывают меньше всего

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17:00 02.06.2018

В Федеральной службе государственной статистики России заявили RT, что, по данным за март 2018 года, самая низкая заработная плата была у работающих на производстве одежды.

Их заработная плата в среднем составила 18 679 рублей. Однако годом ранее их доход был выше на 4% — 19 490 рублей. По данным службы, зарплата сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из неё, за март составила 21 566 рублей, а мебели — 21 935 рублей.

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