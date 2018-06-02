Названа отрасль, работники которой зарабатывают меньше всего
17:00 02.06.2018
В Федеральной службе государственной статистики России заявили RT, что, по данным за март 2018 года, самая низкая заработная плата была у работающих на производстве одежды.
Их заработная плата в среднем составила 18 679 рублей. Однако годом ранее их доход был выше на 4% — 19 490 рублей. По данным службы, зарплата сотрудников, задействованных на производстве кожи и изделий из неё, за март составила 21 566 рублей, а мебели — 21 935 рублей.
Новости
- 16:00 02.06.2018
- Возводимый под Тверью арсенал ракет и боеприпасов отвечает мировым стандартам - Булгаков
- 15:00 02.06.2018
- Солдаты Израиля застрелили пытавшегося наехать на них на автомобиле палестинца
- 14:00 02.06.2018
- Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов
- 13:00 02.06.2018
- В "список жертв" организатора "убийства" Бабченко вошли еще 2 известных журналиста Украины
- 12:30 02.06.2018
- Первый коммерческий пуск Falcon Heavy планируется на конец 2018 года
- 12:00 02.06.2018
- Глава Пентагона заявил, что с РФ и Китаем лучше сотрудничать, чем конкурировать
- 11:30 02.06.2018
- В ЕС предлагают отразить проникновение РФ в страны "восточного фланга"
- 11:00 02.06.2018
- Вьетнам не собирается размещать иностранные военные базы на своей территории
- 10:30 02.06.2018
- РЕН ТВ проведет фестиваль, посвященный сериалу "Игра престолов"
- 10:00 02.06.2018
- На Украине сочли унизительным отчет перед послами G7
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать