Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы, если он приобретет С-400
17:30 02.06.2018 Источник: Lenta.ru
Власти Саудовской Аравии пригрозили Катару применением силы в том случае, если Доха приобретет российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет французская газета Le Monde.
По ее информации, саудовское руководство попросило президента Франции Эммануэля Макрона оказать давление на Катар, чтобы воспрепятствовать сделке. Если Катар все-таки купит С-400, Эр-Рияд готов принять все необходимые меры, в том числе провести «военную акцию», чтобы уничтожить данные системы на территории соседнего государства, говорится в выдержке из отправленного в Париж послания.
В январе посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя в интервью ТАСС заявил, что Доха заинтересована в приобретении С-400. «Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — говорил он.
Саудовская Аравия также планирует купить С-400, Москва и Эр-Рияд уже подписали соответствующие документы, сообщал в феврале помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. Lenta.Ru
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