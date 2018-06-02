Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы, если он приобретет С-400

17:30 Источник: Lenta.ru

Власти Саудовской Аравии пригрозили Катару применением силы в том случае, если Доха приобретет российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет французская газета Le Monde.По ее информации, саудовское руководство попросило президента Францииоказать давление на Катар, чтобы воспрепятствовать сделке. Если Катар все-таки купит С-400, Эр-Рияд готов принять все необходимые меры, в том числе провести «военную акцию», чтобы уничтожить данные системы на территории соседнего государства, говорится в выдержке из отправленного в Париж послания.В январе посол Катара в Москвев интервью ТАСС заявил, что Доха заинтересована в приобретении С-400. «Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — говорил он.Саудовская Аравия также планирует купить С-400, Москва и Эр-Рияд уже подписали соответствующие документы, сообщал в феврале помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству