Идея о переносе единого дня голосования требует обсуждения - Кириенко

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инициатива о переносе единого дня голосования с сентября на другое время требует обсуждения. Об этом заявил в субботу ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента РФ, комментируя заявления ряда политических партий о целесообразности такого переноса, поддержанные главой Центризбиркома"Такая идея есть, ее высказывала Элла Александровна [Памфилова]. Как любое предложение, оно требует продуманного обсуждения", - сказал Кириенко.В настоящее время единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября (в 2018 году - 9 сентября), а в год федеральных парламентских выборов - в третье воскресенье сентября.О том, что региональные и муниципальные выборы, а также выборы в Госдуму нужно переносить на менее "дачное" и отпускное время, неоднократно говорили политики и эксперты. В мае фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о переносе единого дня голосования и выборов в Госдуму со второго и третьего воскресенья сентября соответственно на третье воскресенье марта. Справороссы, в свою очередь, предложили поправки о переносе единого дня голосования на второе воскресенье октября.Перенос единого дня голосования поддерживают и в Центризбиркоме. Председатель ЦИК Элла Памфилова недавно высказывала предположение, что оптимальным временем для выборов мог бы стать октябрь.По словам Памфиловой, поиском более удобного для избирателей времени проведения единого дня голосования займется после 9 сентября рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства, созданная при Администрации президента РФ после думских выборов 2016 года. Вопрос переноса единого дня голосования уже обсуждался политиками, законодателями и экспертами группы, но отошел на второй план на время президентской кампании.