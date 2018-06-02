Стоимость бензина будет зафиксирована на уровне конца мая
19:30 02.06.2018 Источник: Газета.Ru
Стоимость бензина и дизельного топлива будет зафиксирована на уровне конца мая, так как правительству удалось достичь соглашения с руководством нефтяных компаний, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Россия-1».
«Договорились в правительстве. Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня в летний период это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан», — сказал Козак.
Он также отметил, что это является существенной нагрузкой в первую очередь для сельскохозяйственного сектора и отметил, что нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что России приходится балансировать как «нефтегазовой державе». Козак подчеркнул, что правительство снизит акцизы не с 1 июля, а на месяц раньше. Газета.Ru
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