СМИ сообщили о трудностях с организацией саммита США-КНДР
20:30 02.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Организаторы саммита США – КНДР столкнулись с непредвиденными трудностями. Стороны не могут решить, кто будет платить за номер в отеле для Ким Чен Ына.
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, северокорейский лидер намерен остановиться в президентском люксе стоимостью 6 тысяч долларов за ночь. Пхеньян хочет, чтобы за номер заплатило «какое-нибудь другое государство». США готовы сделать это, но опасаются, что такой шаг будет воспринят как оскорбление. Кроме того, потребуется разрешение Минфина, так как оплата отеля нарушит санкционный режим в отношении КНДР.
Также остаётся неясным, как именно Ким Чен Ын будет добираться до Сингапура. По данным издания, в стране используются устаревшие самолёты, которые не смогут преодолеть расстояние 4,5 тысячи километров. Таким образом, северокорейскому лидеру придётся либо сделать остановку в Китае, либо воспользоваться чужим лайнером.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, как ожидается, состоится 12 июня. Эту информацию накануне подтвердил президент США. Говорит Москва
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galia 21:15 02.06.2018
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