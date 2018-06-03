0
0
432
Новости

Погода в Москве: Есть вероятность грозы

Добавить в избранное

08:40 03.06.2018

Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +21…+26°. Ветер западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Относительная влажность около 44%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 738 мм рт. ст.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии. Это значит, что во второй половине дня в небе кое-где могут сформироваться массивы кучево-дождевых облаков, местами переходя в грозовое состояние, а температурный фон окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы, - пишет портал Метеовести.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:00 03.06.2018
"Демографическая яма" стала причиной значительного сокращения числа школьников в России
0
135
09:45 03.06.2018
МВД Британии: Угроза со стороны исламского терроризма не ослабнет еще 2 года
0
206
09:30 03.06.2018
Секс-сандал с Вайнштейном может стать основой для фильма ужасов
0
237
09:15 03.06.2018
ВВС Израиля ответили двумя ударами в ответ на ракетные пуски из Газы
0
269
09:00 03.06.2018
Американцы задумали внести в свою экономику структурные изменения
0
694
08:50 03.06.2018
Трамп: США не может себе позволить потерпеть поражение в торговой войне
0
561
21:00 02.06.2018
Минкультуры не будет оказывать господдержку антироссийским проектам - Мединский
0
1432
20:30 02.06.2018
СМИ сообщили о трудностях с организацией саммита США-КНДР
1
1528
20:00 02.06.2018
В Киеве объяснили отказ Вышинскому в выходе из гражданства Украины
0
2216
19:30 02.06.2018
Стоимость бензина будет зафиксирована на уровне конца мая
0
1447

Возврат к списку