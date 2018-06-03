Погода в Москве: Есть вероятность грозы

08:40

Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +21…+26°. Ветер западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Относительная влажность около 44%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 738 мм рт. ст.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии. Это значит, что во второй половине дня в небе кое-где могут сформироваться массивы кучево-дождевых облаков, местами переходя в грозовое состояние, а температурный фон окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы, - пишет портал Метеовести.