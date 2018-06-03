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Трамп: США не может себе позволить потерпеть поражение в торговой войне

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08:50 03.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп дал понять в субботу, что его не пугает перспектива торговой войны с союзниками, в частности с Евросоюзом, Канадой и Мексикой, из-за введенных им пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.

"Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти 800 млрд долларов в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть!" - написал он в своем "Твиттере".

США с 1 июня ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.

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