Трамп: США не может себе позволить потерпеть поражение в торговой войне

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп дал понять в субботу, что его не пугает перспектива торговой войны с союзниками, в частности с Евросоюзом, Канадой и Мексикой, из-за введенных им пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.

"Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти 800 млрд долларов в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, пришло время поумнеть!" - написал он в своем "Твиттере".

США с 1 июня ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий.