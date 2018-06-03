Секс-сандал с Вайнштейном может стать основой для фильма ужасов
09:30 03.06.2018 Источник: Газета.Ru
Американский режиссер Брайан де Пальма заявил, что ведет работу над сценарием для фильма ужасов, который основан на деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает газета Le Parisien.
«Моего героя не будут звать Харви Вайнштейн. Но это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и это будет происходить в киноиндустрии», — добавил де Пальма.
По его словам, в настоящее время он обсуждает данный фильм с одним французским продюсером.
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