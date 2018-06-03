"Демографическая яма" стала причиной значительного сокращения числа школьников в России
10:00 03.06.2018 Источник: Газета.Ru
В России численность школьников за последние 17 лет сократилась на 21%. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Согласно докладу правительства Федеральному Собранию о реализации государственной политики в сфере образования, «демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального образования.
Как отмечается в документе, численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может снизится более чем на 40% по отношению к количеству учащихся в 2009 году.
Ранее сообщалось, что ООН спрогнозировала сокращение населения России до 132 млн к 2050 году, - пишет Газета.ru.
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