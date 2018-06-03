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Армия обороны Израиля начинает масштабные учения на юге страны

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11:27 03.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля начинает в воскресенье крупные учебные маневры на юге страны, а также учения на всех авиабазах ВВС еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба в распространенном коммюнике.

"В воскресенье, 3 июня, военные учения начинаются на юге страны в районах городов Кирьят-Гат, Ашдод и Ашкелон, а также регионального совета Лакшиш, они продлятся до 6 июня, - говорится в документе. - Сегодня же, 3 июня, начинаются также учения ВВС на всех авиабазах страны, которые продлятся до 7 июня". В армии подчеркнули, что "учения и маневры были запланированы заранее и внесены в учебную программу войск на 2018 год". Они "нацелены на поддержание боеготовности подразделений", добавили военные.

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