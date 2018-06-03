Волгоградские депутаты озаботились качеством детских игрушек

12:48 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Депутаты Волгоградской областной Думы считают необходимым внести изменения в российское законодательство, чтобы решить проблему качества детских игрушек и в целом товаров для детей.

В ходе дискуссии с участием представители бизнеса, регионального управления Роспотребнадзора и уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области парламентарии вспомнили о существующей более 10 лет правовой неопределенности в части проведения экспертизы игрушек. По их словам, необходимо вернуть существовавший до 2007 года порядок проведения экспертизы настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений, что потребует коррекции действующего законодательства РФ.

По словам депутата облдумы Михаила Струка, «рынок детских товаров требует пристального внимания, сегодня назрела необходимость совершенствовать законодательство в этой сфере, чтобы добиться качественных результатов». Депутаты областного Заксобрания выразили готовность поддержать соответствующие правовые инициативы, как на региональном, так и федеральном уровне.

Андрей Серенко