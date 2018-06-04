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Британские службы проверяют на законность происхождения имущество более 130 фигурантов, включая россиян

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07:36 04.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Более 130 фигурантов в списке лиц, чье имущество проверяют на законность происхождения Британские службы, среди которых значительная часть россиян. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.

«Действительно сегодня с утра в газете «The Times» вышла информация о том, более 130 фигурантов на текущий момент в списке лиц, чье имущество проверяют на законность происхождения британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), которое уполномочено на проведение расследований и установления коррупционных связей на высоком уровне. И значительная часть — это лица, которые являются либо гражданами России, либо связаны как-то с Россией», — сказал он.

По словам И.Шуманова, эта процедура проходит в рамках принятого закона Великобритании, который начал действовать вначале этого года. «Он подразумевает под собой проверку законности происхождения источников денежных средств у лиц, приобретаемых имущество, и имеющих счета в Великобритании. Если кто не может объяснить происхождение законных денежных средств и имущества, то это имущество сначала замораживается, а потом обращается в доход Британской короны», — пояснил он.

И.Шуманов также добавил, что по данным источников NCA, это касается россиян – «российских олигархов, которые связаны с Кремлем, либо лица, которые ранее были чиновниками».

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