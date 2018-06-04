В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США

08:24 Источник: Lenta.ru

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестагесчитает необходимым возвращение России в состав G8. Об этом она заявила в интервью Deutschlandfunk.

«Нам нужна Россия для решения проблем… Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь проблема в том, что США проводят политику, которую не поддерживают остальные шесть стран "семерки". Возвращение России может создать силу противодействия Вашингтону, контрполитику», — заявила она.