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Новости

В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США

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08:24 04.06.2018 Источник: Lenta.ru

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт считает необходимым возвращение России в состав G8. Об этом она заявила в интервью Deutschlandfunk.

«Нам нужна Россия для решения проблем… Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь проблема в том, что США проводят политику, которую не поддерживают остальные шесть стран "семерки". Возвращение России может создать силу противодействия Вашингтону, контрполитику», — заявила она.

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