Подросток в Китае сумел посадить неисправный самолет на шоссе
09:20 04.06.2018
17-летний подросток в Канаде сумел посадить небольшой неисправный самолет на скоростное шоссе . Об этом сообщает телеканал Global News.
Инцидент произошел недалеко от Торонто. Небольшой самолет вылетел поздно вечером в субботу из аэропорта Ошавы в провинции Онтарио. Вскоре пилот самолета, 17-летний подросток, сообщил диспетчеру о неисправностях в двигателе, после чего совершил аварийную посадку на шоссе в районе города Сандерленд,
Пострадавших нет, самолет отбуксирован с проезжей части. ren.tv
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