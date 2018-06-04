Финны не поддерживают идею вступления в НАТО - Ниинисте

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Финляндии не поддерживают идею присоединения страны к НАТО. Об этом сообщил газете "Файнэншл таймс" президент Финляндиив интервью, опубликованном в понедельник."Финны не поддерживают [членство в НАТО], и я являюсь финном", - сказал он. По его словам, "карту НАТО лучше держать в руках, чем разыгрывать". Финский президент напомнил, что, согласно опросам общественного мнения, 75% финнов готовы защищать свою страну.Финляндия не является членом НАТО, но входит в число партнеров альянса. Страна, согласно позиции ее руководства, оставляет для себя возможность подать заявку на вступление в этот блок.