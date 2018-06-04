Финны не поддерживают идею вступления в НАТО - Ниинисте
10:32 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Финляндии не поддерживают идею присоединения страны к НАТО. Об этом сообщил газете "Файнэншл таймс" президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью, опубликованном в понедельник.
"Финны не поддерживают [членство в НАТО], и я являюсь финном", - сказал он. По его словам, "карту НАТО лучше держать в руках, чем разыгрывать". Финский президент напомнил, что, согласно опросам общественного мнения, 75% финнов готовы защищать свою страну.
Финляндия не является членом НАТО, но входит в число партнеров альянса. Страна, согласно позиции ее руководства, оставляет для себя возможность подать заявку на вступление в этот блок.
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