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Финны не поддерживают идею вступления в НАТО - Ниинисте

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10:32 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Финляндии не поддерживают идею присоединения страны к НАТО. Об этом сообщил газете "Файнэншл таймс" президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью, опубликованном в понедельник.

"Финны не поддерживают [членство в НАТО], и я являюсь финном", - сказал он. По его словам, "карту НАТО лучше держать в руках, чем разыгрывать". Финский президент напомнил, что, согласно опросам общественного мнения, 75% финнов готовы защищать свою страну.

Финляндия не является членом НАТО, но входит в число партнеров альянса. Страна, согласно позиции ее руководства, оставляет для себя возможность подать заявку на вступление в этот блок.

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