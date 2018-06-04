Долги россиян выросли до 4 трлн рублей
11:00 04.06.2018 Источник: Известия
Долги россиян за I квартал 2018 года выросли до 4 трлн рублей, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). И почти половина из них приходится на полученные населением займы.
Год к году долги россиян выросли более чем на 5% (в I квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 трлн рублей). Больше всего исполнительных производств приставы возбудили по постановлениям Госавтоинспекции — таких было 15,4 млн. При этом в денежном выражении почти половина всех подлежащих взысканию долгов приходится на кредиты — всего 1,8 трлн рублей.
На 1 апреля, россияне были должны банкам 12,6 трлн рублей.
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