Новые пошлины могут привести к аннулированию торговых договоренностей между США и КНР
11:05 04.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Китайское государственное информагентство Синьхуа предупредило, что все торговые договоренности между Пекином и Вашингтоном будут аннулированы, если США введут новые пошлины и другие торговые санкции.
Это произошло после переговоров между вице-премьером Лю Хэ и министром торговли США Уилбуром Россом. На этой неделе Вашингтон пригрозил ввести дополнительные пошлины на китайские товары, ежегодный импорт которых оценивается в 50 млрд долларов.
Тем временем страны G7 выразили свое возмущение в связи с новыми тарифами на импорт стали и алюминия в США. Русская служба Би-би-си
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