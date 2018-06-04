Гройсман обещает уйти в отставку, если закон об антикоррупционном суде не будет принят

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украинызаявил о том, что уйдет в отставку, если в ближайшее время не будет принят закон об антикоррупционном суде."Я принял для себя решение, если этот справедливый независимый суд не будет создан, я сложу с себя обязанности, - сказал он на брифинге в понедельник. - Без принятия этого важного решения будет подорвано доверие как внутри общества к власти, так и международный авторитет будет значительно поврежден".В свою очередь спикер Верховной радызаявил, что этот закон депутаты планируют принять в нынешний четверг. "Я сделаю все возможное, чтобы закон об антикоррупционном суде был принят в четверг", - сказал он.